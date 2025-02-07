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Пару года выберут в Одессе — условия конкурса и правила

7 февраля 2025 17:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
КОнкурс в Одесском зоопарке ко дню влюбленных - детали
Обезьяны мармозетки Одесского зоопарка. Фото: Одесский зоопарк.
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесский зоопарк объявил конкурс ко Дню святого Валентина — "Пара года". Такое романтическое мероприятие учреждение проводит уже десятый год подряд.

Об этом сообщил Одесский зоопарк.

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Кто примет участие

В этом году в конкурсе примут участие 9 пар разнообразных животных, среди которых попугаи, обезьяны мармозетки, лемуры, дикобразы, павлины, тигры, утки, змеи, и кошка с бараном. Победителями в прошлом году оказалась пара овец. Голосование состоится на официальных страницах Одесского зоопарка в Фейсбуке и Инстаграме.

Конкурс ко дню влюбленных в Одесском зоопарке - фото 1
Лемуры одесского зоопарка. Фото: Одесский зоопарк


Для участия в конкурсе необходимо:

  • посмотреть все фото
  • лайкнуть фото,
  • которое понравилось (для Facebook)
  • в комментариях написать номер фото (для Instagram)

Конкурс будет завершен 13 февраля, а уже в 12:00 следующего дня пройдет награждение победителей.

Напомню, недавно мы писали о грызунах в Одесской области. А также о гибели медуз на нашем побережье.

Одесса животные Одесская область зоопарк День Святого Валентина
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