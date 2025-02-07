КОнкурс в Одесском зоопарке ко дню влюбленных - детали

Обезьяны мармозетки Одесского зоопарка. Фото: Одесский зоопарк.

Одесский зоопарк объявил конкурс ко Дню святого Валентина — "Пара года". Такое романтическое мероприятие учреждение проводит уже десятый год подряд.

Об этом сообщил Одесский зоопарк.

Читайте также:

Кто примет участие

В этом году в конкурсе примут участие 9 пар разнообразных животных, среди которых попугаи, обезьяны мармозетки, лемуры, дикобразы, павлины, тигры, утки, змеи, и кошка с бараном. Победителями в прошлом году оказалась пара овец. Голосование состоится на официальных страницах Одесского зоопарка в Фейсбуке и Инстаграме.

Лемуры одесского зоопарка. Фото: Одесский зоопарк



Для участия в конкурсе необходимо:

посмотреть все фото

лайкнуть фото,

которое понравилось (для Facebook)

в комментариях написать номер фото (для Instagram)

Конкурс будет завершен 13 февраля, а уже в 12:00 следующего дня пройдет награждение победителей.

Напомню, недавно мы писали о грызунах в Одесской области. А также о гибели медуз на нашем побережье.