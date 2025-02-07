КОнкурс в Одесском зоопарке ко дню влюбленных - детали

Пару года выберут в Одессе — условия конкурса и правила
Одесский зоопарк объявил конкурс ко Дню святого Валентина — "Пара года". Такое романтическое мероприятие учреждение проводит уже десятый год подряд.
Об этом сообщил Одесский зоопарк.
Кто примет участие
В этом году в конкурсе примут участие 9 пар разнообразных животных, среди которых попугаи, обезьяны мармозетки, лемуры, дикобразы, павлины, тигры, утки, змеи, и кошка с бараном. Победителями в прошлом году оказалась пара овец. Голосование состоится на официальных страницах Одесского зоопарка в Фейсбуке и Инстаграме.
Для участия в конкурсе необходимо:
- посмотреть все фото
- лайкнуть фото,
- которое понравилось (для Facebook)
- в комментариях написать номер фото (для Instagram)
Конкурс будет завершен 13 февраля, а уже в 12:00 следующего дня пройдет награждение победителей.
Напомню, недавно мы писали о грызунах в Одесской области. А также о гибели медуз на нашем побережье.
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