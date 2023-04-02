Пасажирський флот на Дунаї: як повноцінно відновити роботу галузі

Фінансовий показник минулого року – мінус 25 млн грн

З 2014 року пасажирські перевезення стабільно завдають Українському Дунайському пароплавству збитки. Не рятує навіть рекордний обсяг перевезень у 2018-2019. Сума збитків на рівні 30 млн грн за сезон.

Про це повідомляє Українське Дунайське пароплавство (УДП).

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Минулого року були сподівання, що туристичний ринок нарешті оговтається від локдаунів, спричинених епідемією коронавірусу. Можна було підняти ставки фрахту та вийти на беззбиткову роботу. Але навігація 2023 року взагалі не склалася.

Наразі флот УДП налічує чотири пасажирські теплоходи – "Дніпро", "Волга", "Україна", "Молдавія" та прогулянковий теплохід "Євгеній Косяков", які перебувають у відстої. "Молдавія" та "Україна" — у Лінці в очікуванні рішення щодо постановки на ремонт на завод ÖSWAG.

"Утримання суден на час стоянки становить близько 10 тис. євро на місяць на судно. Більш старі "Дніпро" та "Волга", які взагалі не мають попит у фрахтувальників, знаходяться в Ізмаїлі та використовуються як житло для наших приїжджих працівників, адже винаймати житло у місті з огляду на наплив переселенців далеко на всім по кишені", — розповідає заступник генерального директора з експлуатації флоту Руслан Скрябін.

Ситуацію погіршує те, що "Україна" та "Молдавія" потребують капітального ремонту для отримання класу Регістру на наступні п'ять років. За попередніми розрахунками, це обійдеться УДП в суму не менше 800 тис. євро.

В УДП мають намір запропонувати Німеччині, Австрії, Угорщині, Словаччині використовувати теплоходи під житло в рамках програми підтримки українських біженців. Вже проведено попередню роботу, є компанії, які підтвердили свою зацікавленість у цьому напрямі. За сумою дохід може бути рівноцінним фрахту за круїз за низькою фрахтовою ставкою.

"Виникає питання — наскільки тривалими можуть бути ці програми, адже ми продовжуємо нести витрати, навіть коли теплоходи знаходяться у відстої. Що ми будемо робити з теплоходами через декілька років, коли нам їх повернуть у стані, який не дозволяє подальшу експлуатацію", — говорить Руслан Скрябін.

Ситуація УДП не унікальна кажуть на підприємстві. Інші судноплавні компанії також опиняються перед складним вибором, що роботи зі старим флотом, перевезення яким з багатьох причин стають нерентабельними. В таких випадках пасажирські судна перетворюють на плавучі готелі, казино, ресторани.

Як один із можливих варіантів — це спробувати провести відкритий конкурс серед фрахтувальників на 2024 рік. Якщо результати виявляться незадовільними — ставити питання про можливий продаж суден. Для підприємства набагато вигідніше отримати декілька мільйонів євро та посилити вантажний флот, який працює з великим прибутком, позбувшись активу, що генерує лише збитки.

Фото: usm.media