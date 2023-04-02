Пассажирский флот на Дунае: как полноценно возобновить работу отрасли

Финансовый показатель в прошлом году – минус 25 млн грн.

С 2014 года пассажирские перевозки стабильно наносят Украинскому Дунайскому пароходству ущерб. Не спасает даже рекордный объем перевозок в 2018–2019. Сумма ущерба на уровне 30 млн грн за сезон.

Об этом сообщает Украинское Дунайское пароходство (УДП).

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В прошлом году были надежды, что туристический рынок наконец-то оправится от локдаунов, вызванных эпидемией коронавируса. Можно было поднять ставки фрахта и выйти на безубыточную работу. Но навигация 2023 вообще не сложилась.

В настоящее время флот УДП насчитывает четыре пассажирских теплохода — "Днепр", "Волга", "Украина", "Молдавия" и находящиеся в отстое прогулочный теплоход "Евгений Косяков". "Молдавия" и "Украина" — в Линце в ожидании решения о постановке на ремонт на завод ÖSWAG.

"Содержание судов на время стоянки составляет около 10 тыс. евро в месяц на судно. Более старые "Днепр" и "Волга", которые вообще не пользуются спросом у фрахтователей, находятся в Измаиле и используются как жилье для наших приезжих работников, ведь снимать жилье в городе, учитывая наплыв переселенцев, далеко на всем по карману", — рассказывает заместитель генерального директора по эксплуатации флота Руслан Скрябин.

Ситуацию усугубляет то, что "Украина" и "Молдавия" нуждаются в капитальном ремонте для получения класса Регистра на следующие пять лет. По предварительным расчетам это обойдется УДП в сумму не менее 800 тыс. евро.

В УДП намерены предложить Германии, Австрии, Венгрии, Словакии использовать теплоходы под жилье в рамках программы поддержки украинских беженцев. Уже проведена предварительная работа, есть компании, которые подтвердили свою заинтересованность в этом направлении. По сумме доход может быть равноценным фрахту за круиз по низкой фрахтовой ставке.

"Возникает вопрос — насколько продолжительными могут быть эти программы, ведь мы продолжаем нести расходы, даже когда теплоходы находятся в отстое. Что мы будем делать с теплоходами через несколько лет, когда нам их вернут в состоянии, которое не разрешает дальнейшую эксплуатацию", — говорит Руслан Скрябин.

Ситуация УДП не уникальна, говорят на предприятии. Другие судоходные компании также оказываются перед сложным выбором работы со старым флотом, перевозка которым по многим причинам становятся нерентабельными. В таких случаях пассажирские суда превращают в плавучие отели, казино, рестораны.

Как один из возможных вариантов — попытаться провести открытый конкурс среди фрахтователей на 2024 год. Если результаты окажутся неудовлетворительными — задавать вопросы о возможной продаже судов. Для предприятия гораздо выгоднее получить несколько миллионов евро и усилить грузовой флот, работающий с большой прибылью, избавившись от актива, генерирующего только убытки.

Фото: usm.media