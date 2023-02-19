Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Патріотичне оригамі: патрульні на Одещині разом з дітьми відзначили День державного герба України arrow

Патріотичне оригамі: патрульні на Одещині разом з дітьми відзначили День державного герба України

19 лютого 2023 20:15
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
В Ізмаїлі поліцейські разом з дітлахами зробили тризуби в стилі оригамі.
Правоохоронці розповіли дітям про історію свята
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

День державного герба в Україні Ізмаїльські поліцейські провели з користю для нового покоління. Разом з дітьми правоохоронці зробили синьо-жовті вироби з картону.

Про це повідомила патрульна поліція Одеської області

"Не могли оминути святкування та разом з дітками виготовили патріотичне оригамі. Також наші співробітники поспілкувались з дітьми розповіли історію свята та гарно з користю провели вихідний", — зазначено в повідомленні.



Читайте також:

 

Історія Дня Державного Герба України


Україна має три офіційні символи — Державний Гімн. Державний Прапор та Державний Герб. Вони уособлюють нашу культуру, наші традиції та звичаї, наш дух боротьби й прагнення бути вільними.
Герб України має офіційний статус й вважається однією із найважливіших державних відміток. Його часто використовують на грошових купюрах, офіційних документах та печатках.
Цікавим є те, що наш герб згідно із Конституцією України представлений у малому та великому форматах.

Малий Герб України зображений у вигляді тризубу золотистого кольору й розміщений на синьому фоні. Саме така символіка була офіційно затверджена на засіданні Верховної ради 19 лютого 1992 року. Однак, зображення великого Державного Герба досі не затверджене.


Для того, щоб обрати Герб України 24 червня 1991 року був оголошений конкурс щодо створення Державного герба. Журі розглянули понад 200 варіантів, серед яких 192 містили різні зображення тризуба. В конкурсі перемогла робота історика-геральдиста Андрія Гречила та художника Івана Турецького в стилі князя Володимира, який об'єднав українські землі у 1144 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

20:55 Зеленська сказала корейським ЗМІ, чого найбільше потребує Україна

20:26 Дуда розповів, чи є "втома" від українських біженців серед поляків

Новина з відео

20:06 Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні

20:00 Лавини та дощі: синоптики попередили українців про погіршення погоди завтра

Новина з фото

20:00 Миколаївська "Могилянка" житиме: корпуси ВНЗ активно відновлюють

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:41 На Київщині четверо чоловіків провалилися під лід: трьох врятували, ще одного шукають

19:35 Методичний тероризм: Гуменюк пояснила, чому окупанти постійно обстрілюють Очаків на Миколаївщині

19:30 Дуда пояснив, чому Польща не може так просто передати Україні винищувачі F-16

19:24 У Білорусі власник бару просидів пів року в СІЗО через пісню "Океану Ельзи"

Ексклюзив

19:05 Одеса романтична: місто очима фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

20:06 Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні

Новина з відео

16:31 Нова "бавовна" у Донецьку: зафіксовано "приліт" у будівлю окупаційної "прокуратури"

Новина з відео

12:38 У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де окупанти облаштували шпиталь

Новина з відео

06:15 Перша результативна дія в новому клубі: чим відзначився Соболь в "Страсбурзі"

Новина з відео

23:35 "Баварія" поступилась й може втратити лідерство в неділю: все вирішило вилучення Упамекано

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:37 Кожен удар по Україні матиме конкретні юридичні наслідки для росії, — Зеленський

Новина з відео

21:26 Зінченко забив дебютний гол в АПЛ: українець допоміг "Арсеналу" перемогти "Астон Віллу"

Новина з відео

20:59 Перевіряла, чи не гумова: у США жінка випадково розбила скульптуру за 42 тис. доларів

Новина з відео

19:17 Росіяни атакували селище на Луганщині: пошкоджено будинки, літня жінка отримала поранення

Новина з відео

18:44 У Запорізьку область прибули 43 автобуси з "вагнерівцями", — мер Мелітополя

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Ексклюзив

12:00 Як створити готельно-туристичний бізнес під час пандемії Covid і розвинути його під час війни: досвід Poderey Villas

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Актуальне по темі

None 19 Лютий 20:56

Зеленська сказала корейським ЗМІ, чого найбільше потребує Україна

None 19 Лютий 20:55

Дуда розповів, чи є "втома" від українських біженців серед поляків

None 19 Лютий 20:22

Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні

None 19 Лютий 20:22

Лавини та дощі: синоптики попередили українців про погіршення погоди завтра

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB