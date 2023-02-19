В Ізмаїлі поліцейські разом з дітлахами зробили тризуби в стилі оригамі.

Правоохоронці розповіли дітям про історію свята

День державного герба в Україні Ізмаїльські поліцейські провели з користю для нового покоління. Разом з дітьми правоохоронці зробили синьо-жовті вироби з картону.



Про це повідомила патрульна поліція Одеської області



"Не могли оминути святкування та разом з дітками виготовили патріотичне оригамі. Також наші співробітники поспілкувались з дітьми розповіли історію свята та гарно з користю провели вихідний", — зазначено в повідомленні.







Історія Дня Державного Герба України



Україна має три офіційні символи — Державний Гімн. Державний Прапор та Державний Герб. Вони уособлюють нашу культуру, наші традиції та звичаї, наш дух боротьби й прагнення бути вільними.

Герб України має офіційний статус й вважається однією із найважливіших державних відміток. Його часто використовують на грошових купюрах, офіційних документах та печатках.

Цікавим є те, що наш герб згідно із Конституцією України представлений у малому та великому форматах.

Малий Герб України зображений у вигляді тризубу золотистого кольору й розміщений на синьому фоні. Саме така символіка була офіційно затверджена на засіданні Верховної ради 19 лютого 1992 року. Однак, зображення великого Державного Герба досі не затверджене.





Для того, щоб обрати Герб України 24 червня 1991 року був оголошений конкурс щодо створення Державного герба. Журі розглянули понад 200 варіантів, серед яких 192 містили різні зображення тризуба. В конкурсі перемогла робота історика-геральдиста Андрія Гречила та художника Івана Турецького в стилі князя Володимира, який об'єднав українські землі у 1144 році.