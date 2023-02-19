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Патриотическое оригами: патрульные в Одесской области вместе с детьми отметили День государственного герба Украины

19 февраля 2023 20:15
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
В Измаиле полицейские вместе с детьми совершили трезубцы в стиле оригами.
Правоохранители рассказали детям об истории праздника
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Измаильские полицейские провели с пользой для нового поколения. Вместе с детьми правоохранители сделали сине-желтые поделки из картона.

Об этом сообщила патрульная полиция Одесской области.

"Не могли обойти празднование и вместе с детьми изготовили патриотическое оригами. Также наши сотрудники пообщались с детьми, рассказали историю праздника и хорошо с пользой провели выходной", — говорится в сообщении.



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История Дня Государственного Герба Украины


У Украины есть три официальных символа — Государственный Гимн. Государственный Флаг и Государственный Герб. Они олицетворяют нашу культуру, наши традиции и обычаи, наш дух борьбы и стремление быть свободными.
Герб Украины имеет официальный статус и считается одной из важнейших государственных отметок. Его часто используют на денежных купюрах, официальных документах и печатях.
Интересно то, что наш герб согласно Конституции Украины представлен в малом и большом форматах.

Малый Герб Украины изображен в виде трезубца золотистого цвета и расположен на синем фоне. Именно такая символика была официально утверждена на заседании Верховной рады 19 февраля 1992 года. Однако изображение великого Государственного Герба до сих пор не утверждено.


Для того чтобы выбрать Герб Украины 24 июня 1991 был объявлен конкурс по созданию Государственного герба. Жюри рассмотрело более 200 вариантов, среди которых 192 содержали различные изображения трезубца. В конкурсе победила работа историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого в стиле князя Владимира, объединившего украинские земли в 1144 году.

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