Двох одеситів затримала за крадіжку мопедів: обох затримано

"Мопедні злодії": поліція затримала двох одеситів, які вирішили покататися
Одеситів, які спокусилися на два мопеди затримали правоохоронці. Щоправда, один з них зловмисники вже встигли продати. Обох "злодіїів-невдах" чекає в’язниця.
Про це повідомляє Одеська районне управління проліції №1 ГУНП в Одеській області.
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Один зі зловмисників привласнив двоколісник, запаркований поблизу крамниці на вулиці Гастелло, а інший – з під’їзду багатоквартирного будинку на вулиці Скісній. Злодії з кладеним майном обійшлися по-різному.
"Обоє виявилися жителями Одеси віком 42-х та 31-го років. Старший за віком чоловік, плануючи продати привласнений з-під крамниці мопед, відкотив його до свого приватного обійстя, звідки поліцейські його і вилучили. А от молодший відразу продав крадений з під’їзду мототранспорт за дві тисячі гривень, втім правоохоронці встановили його місце збуту і також вилучили", — йдеться у повідомленні.
Яке покарання чекає на злочинців
Як з’ясувалося, один з фігурантів вже має судимість за схожого злочину. Чоловіку 42 роки, йому вже повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом
"31-річному фігуранту повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, поєднаному із проникненням у приміщення. Обом передбачено ч. 2 ст. 289 ККУ. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — додали у повідомленні.
Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам — вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Чоловіки перебувають у слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, Одеські правоохоронці викрили групу осіб, які здійснили розбійний напад на подружню пару. Двох спільників поліцейські затримали, місцеперебування ще одного наразі встановлюють.
Одеська поліція прикрила незаконний "бізнес" в Інтернеті, який вели засуджені прямо з тюремної камери. Чотирьом чоловікам, які відбувають покарання за схожі порушення, загрожує додатковий термін.