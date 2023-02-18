Двух одесситов задержала за кражу мопедов: оба задержаны

Двухколесные уже вернули владельцам

Соблазнившихся на два мопеда Одесситов задержали правоохранители. Правда, один из них злоумышленники уже успели продать. Обоих "воров-неудачников" ждет тюрьма.

Об этом сообщает Одесское районное управление пролиции №1 ГУНП в Одесской области.

Один из злоумышленников присвоил двухколесник, запаркованный у магазина на улице Гастелло, а другой – из подъезда многоквартирного дома на улице Скисной. Воры с положенным имуществом обошлись по-разному.

"Оба оказались жителями Одессы в возрасте 42-х и 31-го лет. Старший по возрасту мужчина, планируя продать присвоенный из-под магазина мопед, откатил его к своему частному подворью, откуда полицейские его и изъяли. А вот младший сразу продал краденый мототранспорт за две тысячи гривен, впрочем, правоохранители установили его место сбыта и также изъяли", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет преступников

Как выяснилось, один из фигурантов уже имеет судимость по схожему преступлению. Мужчине 42 года, ему уже сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством

"31-летнему фигуранту сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, соединенном с проникновением в помещение. Обеим предусмотрено ч. 2 ст. 289 УКУ. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей", — добавили в сообщении.

Максимальное наказание, грозящее злоумышленникам — восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Мужчины находятся в следственном изоляторе.

Напомним, Одесские правоохранители разоблачили группу лиц, совершивших разбойное нападение на супружескую пару. Двух сообщников полицейские задержали, местонахождение еще одного устанавливают.

Одесская полиция прикрыла незаконный "бизнес" в Интернете, который вели осужденные прямо из тюремной камеры. Четверым мужчинам, отбывающим наказание за подобные нарушения, грозит дополнительный срок.