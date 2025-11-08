На Одещині засудили пенсіонера за радянські пости в російські соцмережі

Руки в кайданках. Фото ілюстративне: Нацполіція України

Суд на Одещині визнав 68-річного чоловіка винним у поширенні символіки комуністичного режиму. Пенсіонер неодноразово публікував радянські зображення у соцмережі "Однокласники" за це отримав умовний термін.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Репостив заборонену символіку

За даними слідства, чоловік неодноразово поширював радянську символіку, супроводжуючи її гаслами на кшталт "За флот! За віру! За отєчество!".

Експерти визнали ці публікації такими, що популяризують комуністичний тоталітарний режим, пропаганда якого заборонена в Україні законом від 2015 року.

Чоловік повністю визнав свою провину, пояснив, що "не усвідомлював наслідків і зробив висновки", щиро розкаявся та співпрацював зі слідством.

Як покарали пенсіонера за репост радянської символіки

Суд визнав його винним за статтею поширення забороненої символіки, вчинене повторно. Пенсіонеру призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік. Також у нього конфіскували мобільний телефон, через який він робив публікації, та зобов’язали сплатити витрати на експертизу — понад 15 тисяч гривень.

Суд врахував, що обвинувачений раніше не мав проблем із законом, має позитивну характеристику, не перебуває на обліку в психіатра чи нарколога й щиро розкаявся.

