Видео

Пенсионера из Одесчины осудили за советские сообщения в соцсети

Дата публикации 8 ноября 2025 17:55
обновлено: 17:28
В Одесской области осудили пенсионера за советские посты в российские соцсети
Руки в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

Суд в Одесской области признал 68-летнего мужчину виновным в распространении символики коммунистического режима. Пенсионер неоднократно публиковал советские изображения в соцсети "Одноклассники" за это получил условный срок.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Репостил запрещенную символику

По данным следствия, мужчина неоднократно распространял советскую символику, сопровождая ее лозунгами вроде "За флот! За веру! За отечество!".

Эксперты признали эти публикации популяризирующими коммунистический тоталитарный режим, пропаганда которого запрещена в Украине законом от 2015 года.

Мужчина полностью признал свою вину, пояснил, что "не осознавал последствий и сделал выводы", искренне раскаялся и сотрудничал со следствием.

Как наказали пенсионера за репост советской символики

Суд признал его виновным по статье распространение запрещенной символики, совершенное повторно. Пенсионеру назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Также у него конфисковали мобильный телефон, через который он делал публикации, и обязали оплатить расходы на экспертизу — более 15 тысяч гривен.

Суд учел, что обвиняемый ранее не имел проблем с законом, имеет положительную характеристику, не состоит на учете у психиатра или нарколога и искренне раскаялся.

Напомним, в Украине заочно осудили "первого заместителя министра культуры" оккупационных властей Крыма Ольгу Бурову. Также мы писали, что в Одесской области мужчина применил слезоточивый газ против работника территориального центра комплектования.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
