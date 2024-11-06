Чи вистачить наступного року грошей на пенсії та соціалку

Пенсіонерка йде містом. Фото: Новини.LIVE

Попри війну та витрати на оборону, у бюджеті закладені кошти на соціальні виплати. Тому наразі щодо отримання грошей можна не непокоїтися.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів економіст Сергій Якубовський.

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За словами експерта, на 2025 рік рік уряд ухвалив прожитковий мінімум у розмірі 3 тис. грн на місяць. Також планується збільшити мінімальну заробітну плату до 8 тис. грн. На ці потреби у державному бюджеті закладено 400 млрд грн.

"Пільги та пенсії будуть платити всім. Навіть якщо не з бюджету, то з іноземних інвестицій візьмуть гроші. Конкретизувати ми зараз це не можемо, бо не знаємо, що отримаємо в кінцевому результаті таких змін", — запевняє Сергій Якубовський.

Що відомо про пенсії в Україні

У листопаді 2024 року частина пенсіонерів отримає грошову доплату у майже 1 тис. грн. Право на такі виплати мають громадяни, які підпадають під наступні критерії:

досягли 80 років і вище;

проживають самостійно;

потребують регулярного стороннього догляду у зв'язку зі станом здоров’я;

отримують пенсійні виплати за віком.

Також пенсіонери повинні обов'язково проходити ідентифікацію. У разі її відсутності виплати можуть бути призупинені.