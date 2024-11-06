Хватит ли в следующем году денег на пенсии и социалку

Пенсионерка идет по городу. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну и расходы по обороне, в бюджете заложены средства на социальные выплаты. Поэтому по поводу получения денег можно не беспокоиться.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал экономист Сергей Якубовский.

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По словам эксперта, на 2025 год правительство приняло прожиточный минимум в размере 3 тыс. грн в месяц. Также планируется увеличить минимальную заработную плату до 8 тысяч гривен. На эти нужды в государственном бюджете заложено 400 млрд. грн.

"Льготы и пенсии будут платить всем. Даже если не из бюджета, то из иностранных инвестиций возьмут деньги. Конкретизировать мы сейчас это не можем, потому что не знаем, что получим в конечном итоге такие изменения", — уверяет Сергей Якубовский.

Что известно о пенсиях в Украине

В ноябре 2024 года часть пенсионеров получит денежную доплату почти в 1 тыс. грн. Право на такие выплаты имеют граждане, подпадающие под следующие критерии:

достигли 80 лет и выше;

проживают самостоятельно;

нуждаются в регулярном постороннем уходе в связи с состоянием здоровья;

получают пенсионные выплаты по возрасту.

Также пенсионеры должны обязательно проходить идентификацию. В случае ее отсутствия выплаты могут быть приостановлены.