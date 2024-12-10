В Україні можливі перебої зі світлом через проблеми у румунській енергосистемі

Перебої з електрикою в Україні можуть посилитися — причина
В енергетичній системі Румунії можливі збої та навіть відключення. Через це виникає загроза призупинення постійної підтримки, яку країна надає українській енергетиці.
Про це повідомляє румунське видання hotnews.ro.
Ризик відключень
Міністерство енергетики Румунії попереджає, що національна енергосистема може виявитися перевантаженою. Це загрожує технічними збоями та масовими відключеннями електроенергії.
"Враховуючи роль Румунії у підтримці України та Молдови, а також рішення про закриття декількох вугільних потужностей у контексті процесу декарбонізації, вже стикаємося з підвищеними ризиками, пов'язаними з безпекою електропостачання", — повідомляє видання.
Втім, про припинення підтримки України не йдеться. Міністерство закликає для вирішення проблеми інвестувати у проєкти виробництва електроенергії та модернізувати інфраструктуру.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому відключають світло у Миколаєві. Також ми писали про обмеження електропостачання в Одесі.
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