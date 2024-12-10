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Перебої з електрикою в Україні можуть посилитися — причина

10 грудня 2024 14:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Україні можливі перебої зі світлом через проблеми у румунській енергосистемі
Опори ліній електропередач. Фото: ілюстративне/point.md
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В енергетичній системі Румунії можливі збої та навіть відключення. Через це виникає загроза призупинення постійної підтримки, яку країна надає українській енергетиці.

Про це повідомляє румунське видання hotnews.ro.

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Ризик відключень

Міністерство енергетики Румунії попереджає, що національна енергосистема може виявитися перевантаженою. Це загрожує технічними збоями та масовими відключеннями електроенергії.

"Враховуючи роль Румунії у підтримці України та Молдови, а також рішення про закриття декількох вугільних потужностей у контексті процесу декарбонізації, вже стикаємося з підвищеними ризиками, пов'язаними з безпекою електропостачання", — повідомляє видання.

Втім, про припинення підтримки України не йдеться. Міністерство закликає для вирішення проблеми інвестувати у проєкти виробництва електроенергії та модернізувати інфраструктуру.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому відключають світло у Миколаєві. Також ми писали про обмеження електропостачання в Одесі.

Румунія електроенергія Одеська область електропостачання світло

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