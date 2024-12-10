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Перебои с электричеством в Украине могут усилиться — причина

10 декабря 2024 14:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Украине возможны перебои со светом из-за проблем в румынской энергосистеме
Опоры линий электропередач. Фото: иллюстративное/point.md
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В энергетической системе Румынии возможны сбои и даже отключения. Из-за этого возникает угроза приостановки поддержки, которую страна предоставляет украинской энергетике.

Об этом сообщает румынское издание hotnews.ro.

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Риск отключений

Министерство энергетики Румынии предупреждает, что национальная энергосистема может оказаться перегруженной. Это грозит техническими сбоями и массовыми отключениями электроэнергии.

"Учитывая роль Румынии в поддержке Украины и Молдовы, а также решение о закрытии нескольких угольных мощностей в контексте процесса декарбонизации, уже сталкиваемся с повышенными рисками, связанными с безопасностью электроснабжения", — сообщает издание.

Впрочем, о прекращении поддержки Украины речь не идет. Министерство призывает для решения проблемы инвестировать в проекты производства электроэнергии и модернизировать инфраструктуру.

Напомним, мы сообщали о том, почему отключают свет в Николаеве. Также мы писали про ограничения электроснабжения в Одессе.

Румыния электроэнергия Одесская область электроснабжение свет

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