В Украине возможны перебои со светом из-за проблем в румынской энергосистеме

Перебои с электричеством в Украине могут усилиться — причина
В энергетической системе Румынии возможны сбои и даже отключения. Из-за этого возникает угроза приостановки поддержки, которую страна предоставляет украинской энергетике.
Об этом сообщает румынское издание hotnews.ro.
Риск отключений
Министерство энергетики Румынии предупреждает, что национальная энергосистема может оказаться перегруженной. Это грозит техническими сбоями и массовыми отключениями электроэнергии.
"Учитывая роль Румынии в поддержке Украины и Молдовы, а также решение о закрытии нескольких угольных мощностей в контексте процесса декарбонизации, уже сталкиваемся с повышенными рисками, связанными с безопасностью электроснабжения", — сообщает издание.
Впрочем, о прекращении поддержки Украины речь не идет. Министерство призывает для решения проблемы инвестировать в проекты производства электроэнергии и модернизировать инфраструктуру.
Напомним, мы сообщали о том, почему отключают свет в Николаеве. Также мы писали про ограничения электроснабжения в Одессе.
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