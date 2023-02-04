Контррозвідка викрила держзрадника, що передавав інформацію про українських військових ФСБ рф

Підозрюваному обирають запобіжний захід

Контррозвідка СБУ викрила уродженця росії у державній зраді за пособництво ФСБ рф. Чоловік інформував росіян про важливі операції військових та процеси в українських портах.

Про це стало відомо з повідомлення Офісу Генерального прокурора.

Інформація про підозрюваного

"Інформатор ворога фіксував та передавав представникам спецслужб РФ відомості про комплектування військових формувань, проведення навчань та тренувань, зокрема міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря, характеру озброєння, політичної ситуації в Україні, переміщення товарів подвійного призначення в морських портах. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", — звітують в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваного, який народився в росії та поділяв проросійські погляди, у 2021 році завербували представники ФСБ РФ.

Ще до початку військової агресії за завданням ворожих кураторів чоловік здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.

Нагадаємо про схоже затримання російської агентури, яка збирала розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України. Усім фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді.

Служба безпеки затримала ще двох росагентів, які здавали ФСБ місця розташування складів з боєприпасами та бойові позиції ЗСУ. Чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді.