Контррозвідка викрила держзрадника, що передавав інформацію про українських військових ФСБ рф

Передавав дані про українських військових: одеського інформатора підозрюють у держзраді
Контррозвідка СБУ викрила уродженця росії у державній зраді за пособництво ФСБ рф. Чоловік інформував росіян про важливі операції військових та процеси в українських портах.
Про це стало відомо з повідомлення Офісу Генерального прокурора.
-
Хотів вбити Єлизавету II арбалетом: у Великій Британії судять Джасванта Сінгха
-
Джо Байден незабаром відвідає Польщу: яка мета візиту
-
КПП "Дьяківці" у Чернівецькій області готовий на 100%: що там відремонтували
-
Обмін старих ламп на LED: українці отримали мільйон енергоощадних лампочок
-
Як кремлівський режим "купує" лояльність країн Африки: деталі
-
У Чилі вирують лісові пожежі: вже п'ятеро загиблих
-
На Київщині продавчиня відлупцювала палицею нападника у магазині
-
Джим Керрі виставив на продаж будинок, в якому прожив майже 30 років
-
Знову за старе: росія заговорила про наступ на Одесу
-
Лише листи на фронт: у Маріуполі заборонили святкувати День Святого Валентина
Інформація про підозрюваного
"Інформатор ворога фіксував та передавав представникам спецслужб РФ відомості про комплектування військових формувань, проведення навчань та тренувань, зокрема міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря, характеру озброєння, політичної ситуації в Україні, переміщення товарів подвійного призначення в морських портах. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", — звітують в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваного, який народився в росії та поділяв проросійські погляди, у 2021 році завербували представники ФСБ РФ.
Ще до початку військової агресії за завданням ворожих кураторів чоловік здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.
Нагадаємо про схоже затримання російської агентури, яка збирала розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України. Усім фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді.
Служба безпеки затримала ще двох росагентів, які здавали ФСБ місця розташування складів з боєприпасами та бойові позиції ЗСУ. Чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді.