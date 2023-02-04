Контрразведка разоблачила госпредателя, который передавал информацию об украинских военных ФСБ РФ

Передавал данные об украинских военных: одесского информатора подозревают в госизмене
Контрразведка СБУ разоблачила уроженца россии в государственной измене за пособничество ФСБ россии. Мужчина информировал россиян о важных операциях военных и процессах в украинских портах.
Об этом стало известно из сообщения Офиса Генерального прокурора
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Информация о подозреваемом
"Информатор врага фиксировал и передавал представителям спецслужб РФ сведения о комплектовании военных формирований, проведении учений и тренировок, в частности международных военных учений в акватории Черного моря, характере вооружения, политической ситуации в Украине, перемещении товаров двойного назначения в морских портах. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — отчитываются в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемого, родившегося в россии и разделявшего пророссийские взгляды, в 2021 году завербовали представители ФСБ РФ.
Еще до начала военной агрессии по заданию вражеских кураторов мужчина осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Напомним о похожем задержании российской агентуры, которая собирала разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины. Всем фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене.
Служба безопасности задержала еще двух росагентов, которые сдавали ФСБ месторасположение складов с боеприпасами и боевые позиции ВСУ. Мужчинам доложено о подозрении в государственной измене.