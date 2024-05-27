Передавав інформацію про військові катери — в Миколаєві викрили ворожого агента

Затримали жителя Миколаєва за співпрацю з ворогом. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Жителя Миколаєва судитимуть за співпрацю з окупантами та підтримку країни-агресорки. Серед його злочинів — передача місць розташування військових катерів у Миколаївському порту.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

40-річний житель Миколаєва працював на ворога та збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України в регіоні, а також про наслідки ворожих обстрілів. Його цікавили також місцезнаходження військових катерів у Миколаївському порту та напрямки їх переміщення.

Розвіддані він передавав через месенджер Telegram із зазначенням координат, що дозволяли стовідсотково зорієнтуватись на місцевості. Крім того, чоловік у месенджері поширював повідомлення ворожої пропаганди та виправдовував війну.

Що загрожує

Фігуранту оголосили про підозру у розголошенні відомостей про розташування Збройних Сил України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч.3 ст.114-2, ч.1, ч.3 ст.436-2 КК України). Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Випадки співпраці з ворогом

Ми писали, що співробітники Служби безпеки України викрили одеситів, які займалися розвідувально-підривною діяльністю на півдні. Зловмисники зливали ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини, за що їм загрожує позбавлення волі.

Ми також повідомляли, що правоохоронці викрили в Одесі чоловіка, який коригував ракетні удари країни-агресорки. Зловмисник фільмував наслідки атак на місто та оперативно надсилав усю інформацію окупантам, за що йому загрожує довічне ув'язнення.