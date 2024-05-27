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Передавал информацию о военных катерах — в Николаеве разоблачили вражеского агента

27 мая 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Передавал информацию о военных катерах — в Николаеве разоблачили вражеского агента
Задержан житель Николаева за сотрудничество с врагом. Фото: Николаевская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Жителя Николаева будут судить за сотрудничество с оккупантами и поддержку страны-агрессорки. Среди его преступлений — передача мест расположения военных катеров в Николаевском порту.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

40-летний житель Николаева работал на врага и собирал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в регионе, а также о последствиях вражеских обстрелов. Его интересовали также места нахождения военных катеров в Николаевском порту и направления перемещения.

Разведданные он передавал через мессенджер Telegram с указанием координат, позволявших полностью сориентироваться на территории. Кроме того, мужчина в мессенджере распространял сообщения о вражеской пропаганде и оправдывал войну.

Что угрожает

Фигуранту объявили о подозрении в разглашении сведений о расположении Вооруженных Сил Украины, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч.3 ст.114-2, ч.1, ч.3 ст.436-2 УК Украины). Обвиняемый находится под стражей и ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Случаи сотрудничества с врагом

Мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили одесситов, занимавшихся разведывательно-подрывной деятельностью на юге. Злоумышленники сливали врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесчины, за что им грозит лишение свободы.

Мы также сообщали, что правоохранители разоблачили в Одессе мужчину, корректировавшему ракетные удары страны-агрессорки. Злоумышленник снимал последствия атак на город и оперативно посылал всю информацию оккупантам, за что ему грозит пожизненное заключение.

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