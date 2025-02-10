Як на Одещині планують економити на електроенергії

Сонячна електростанція. Фото ілюстративне: Одеська обласна державна адміністрація

У Сергіївській громаді Одеської області вирішили встановити сонячну батарею на насосну станцію. Це дозволить громаді заощадвувати до 600 тисяч гривень щороку на електроенергії.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Допоможе заощадити

Громада вже розпочала підготовку тендерної документації для відбору інвестора, який має надати кошти на грантовій основі. У разі успішної реалізації це дозволить замістити 11-15% електроенергії, підвищити енергобезпеку та заощаджувати до 600 тисяч гривень кожного року. Займатися встановленням станції буде енергосервісна компанія ЕСКО.

Нагадаю, нещодавно ми писали про відключення світла в Одесі. А також про тарифи у поточному місяці.