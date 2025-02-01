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Отключение света в Одессе — какие прогнозы на завтра

1 февраля 2025 20:53
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на воскресенье в Одессе и области
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Несмотря на опасения одесситов из-за утренних обстрелов, ситуация со светом на завтра будет не такой плохой, как ожидалось. В воскресенье, 2 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним мы писали, что будет с ценами на газ для бытовых потребителей с 1 февраля. Известно, сдержал ли Кабмин обещание не менять тариф.

Также сообщали, какие будут тарифы в Одессе в феврале: что подорожает, а что останется без изменений.

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