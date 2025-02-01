Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра arrow

Відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра

1 лютого 2025 20:53
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключення світла на неділю в Одесі та області
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Попри побоювання одеситів через ранкові обстріли, ситуація зі світлом на завтра буде не такою поганою, як очікувалося. У неділю, 2 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії. 

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо ми писали, що буде з цінами на газ для побутових споживачів з 1 лютого. Відомо, чи дотримався Кабмін обіцянки не змінювати тариф. 

Також повідомляли, які будуть тарифи в Одесі у лютому: що подорожчає, а що залишиться без змін.

Одеса авіарейси Укренерго Новини Одеси ДТЕК світло
Реклама
Реклама
Реклама