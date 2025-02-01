Графіки відключення світла на неділю в Одесі та області

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри побоювання одеситів через ранкові обстріли, ситуація зі світлом на завтра буде не такою поганою, як очікувалося. У неділю, 2 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо ми писали, що буде з цінами на газ для побутових споживачів з 1 лютого. Відомо, чи дотримався Кабмін обіцянки не змінювати тариф.

Також повідомляли, які будуть тарифи в Одесі у лютому: що подорожчає, а що залишиться без змін.