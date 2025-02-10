Как в Одесской области планируют экономить на электроэнергии

Солнечная электростанция. Фото иллюстративное: Одесская областная государственная администрация

В Сергеевской громаде Одесской области решили установить солнечную батарею на насосную станцию. Это позволит громаде экономить до 600 тысяч гривен ежегодно на электроэнергии.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Громада уже начала подготовку тендерной документации для отбора инвестора, который должен предоставить средства на грантовой основе. В случае успешной реализации это позволит заместить 11-15% электроэнергии, повысить энергобезопасность и экономить до 600 тысяч гривен ежегодно. Заниматься установкой станции будет энергосервисная компания ЭСКО.

Напомню, недавно мы писали об отключении света в Одессе. А также о тарифах в текущем месяце.