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Перепоховали жінку без відома рідних: в Одесі розслідують обставини інциденту

5 жовтня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі розслідують перепоховання жінки
Цвинтар біля лісу. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські правоохоронці розслідують деталі справи щодо незаконного перезаховання людини. Відомо, що місцева мешканка на Західному кладовищі на могилі матері виявила похованого чужого чоловіка. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

До поліції звернулася 33-річна одеситка, яка нещодавно поховала свою матір. А коли прийшла на поминки, на кладовищі було на тому місці ж інше поховання, а могилу матері жінка розшукала зовсім в іншому квадраті.

Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події та причетних до неї осіб, вже відкрито кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу України. Йдеться про самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством. За вказані дії передбачене покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Слідство триває. 

Нагадаємо, у Києві дві сестри танцювали на кладовищі біля поховань військових, після чого виклали відео в інтернет. Менш ніж за годину правоохоронці встановили їх місцеперебування та доставили до відділу поліції.

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