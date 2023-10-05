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Перезахоронили женщину без ведома родных: в Одессе расследуют обстоятельства инцидента

5 октября 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе расследуют перезахоронение женщины
Кладбище возле леса. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские правоохранители расследуют детали дела о незаконном перезахоронении человека. Известно, что местная жительница на Западном кладбище на могиле матери обнаружила похороненного чужого человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

В полицию обратилась 33-летняя одесситка, недавно похоронившая свою мать. А когда пришла на поминки, на кладбище было на том месте другое захоронение, а могилу матери женщина разыскала совсем в другом квадрате.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц, уже открыто уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о самоуправстве, то есть самовольном, вопреки установленному законом порядке, совершению любых действий, правомерность которых оспаривается отдельным гражданином или предприятием. За указанные действия предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти тысяч рублей. Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве две сестры танцевали на кладбище у захоронений военных, после чего выложили видео в интернет.  Менее чем через час правоохранители установили их местонахождение и доставили в отдел полиции.

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