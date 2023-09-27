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В Одеській області підлітки розважалися на алеї загиблих героїв: поліція відреагувала

27 вересня 2023 00:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Одеській області підлітки розважалися на алеї загиблих героїв: поліція відреагувала
Неповнолітня дівчина на алеї загиблих воїнів. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Одеській області в селі Іванівка двоє дівчат-підлітків та неповнолітній хлопець розважалися на Алеї Слави загиблим героям. Відповідне відео помітили поліцейські.

Про це повідомляє Поліція Одеської області.

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Що відомо

"В ході моніторингу інтернет-мережі правоохоронці виявили відео, на якому підлітки, гуляючи пам’ятним місцем, обговорювали можливість справлення там своїх природніх потреб, танцювали, розважалися. Вказана інформація була зареєстрована у встановленому порядку у територіальному підрозділі поліції", — йдеться у повідомленні.

Про що говорили дівчата

На відео, зокрема можна почути такий діалог:

— Я хочу в туалет.

— Полий квіточки.

— Покійників?

— А що їм? Земля їм пухом.

— Це неповага.

Деталі справи

Зазначається, що відео було зняте 23 вересня 2023 року близько 20 години. Також правоохоронцям вдалося встановити учасників відеоролика. Поліцейські поговорили з ними та їхніми батьками. Вони провели профілактичну бесіду, аби така поведінка не повторювалася у майбутньому. 

Яке покарання загрожує підліткам

"Відносно двох дівчат правоохоронці  склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які скерували до суду для розгляду по суті та вирішення питання щодо накладення адміністративного стягнення", — додають у пресслужбі.

Незаконний продаж алкоголю

Крім того, поліція перевіряє працівників одного з магазинів селища, де, ймовірно, продали алкоголь неповнолітнім. Якщо така інформація підтвердиться, то порушники отримають відповідне покарання.

Нагадаємо, у Києві дві сестри танцювали на кладовищі біля поховань військових, після чого виклали відео в інтернет. Менш ніж за годину правоохоронці встановили їх місцеперебування та доставили до відділу поліції.

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