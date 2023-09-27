В Одесской области подростки развлекались на аллее погибших героев: полиция отреагировала

Несовершеннолетняя девушка на аллее погибших воинов. Фото: скриншот с видео

В Одесской области в селе Ивановка двое девушек-подростков и несовершеннолетний парень развлекались на Аллее Славы погибшим героям. Соответствующее видео было замечено полицейскими.

Об этом сообщает Полиция Одесской области.

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Правоохранители составили необходимые административные материалы, которые уже направлены в суд.

Что известно

"В ходе мониторинга интернет-сети правоохранители обнаружили видео, на котором подростки, гуляя по памятному месту, обсуждали возможность справления там своих естественных потребностей, танцевали, развлекались. Указанная информация была зарегистрирована в установленном порядке в территориальном подразделении полиции", — говорится в сообщении.

О чем говорили девушки

На видео, в частности, можно услышать такой диалог:

— Я хочу в туалет.

— Полей цветочки.

— Покойников?

— А что им? Земля им пухом.

— Это неуважение.

Детали дела

Отмечается, что видео было снято 23 сентября 2023 года около 20:00. Также правоохранителям удалось установить участников видеоролика. Полицейские побеседовали с ними и их родителями. Они провели профилактическую беседу, чтобы такое поведение не повторялось в будущем.

Какое наказание грозит подросткам

"В отношении двух девушек правоохранители составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые направили в суд для рассмотрения по существу и решения вопроса о наложении административного взыскания", — добавляют в пресс-службе.

Незаконная продажа алкоголя

Кроме того, полиция проверяет работников одного из магазинов поселка, где предположительно продали алкоголь несовершеннолетним. Если такая информация подтвердится, нарушители получат соответствующее наказание.

Напомним, в Киеве две сестры танцевали на кладбище у захоронений военных, после чего выложили видео в интернет. Менее чем через час правоохранители установили их местонахождение и доставили в отдел полиции.