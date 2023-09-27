В Одесской области подростки развлекались на аллее погибших героев: полиция отреагировала
В Одесской области в селе Ивановка двое девушек-подростков и несовершеннолетний парень развлекались на Аллее Славы погибшим героям. Соответствующее видео было замечено полицейскими.
Об этом сообщает Полиция Одесской области.
Правоохранители составили необходимые административные материалы, которые уже направлены в суд.
Что известно
"В ходе мониторинга интернет-сети правоохранители обнаружили видео, на котором подростки, гуляя по памятному месту, обсуждали возможность справления там своих естественных потребностей, танцевали, развлекались. Указанная информация была зарегистрирована в установленном порядке в территориальном подразделении полиции", — говорится в сообщении.
О чем говорили девушки
На видео, в частности, можно услышать такой диалог:
— Я хочу в туалет.
— Полей цветочки.
— Покойников?
— А что им? Земля им пухом.
— Это неуважение.
Детали дела
Отмечается, что видео было снято 23 сентября 2023 года около 20:00. Также правоохранителям удалось установить участников видеоролика. Полицейские побеседовали с ними и их родителями. Они провели профилактическую беседу, чтобы такое поведение не повторялось в будущем.
Какое наказание грозит подросткам
"В отношении двух девушек правоохранители составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые направили в суд для рассмотрения по существу и решения вопроса о наложении административного взыскания", — добавляют в пресс-службе.
Незаконная продажа алкоголя
Кроме того, полиция проверяет работников одного из магазинов поселка, где предположительно продали алкоголь несовершеннолетним. Если такая информация подтвердится, нарушители получат соответствующее наказание.
Напомним, в Киеве две сестры танцевали на кладбище у захоронений военных, после чего выложили видео в интернет. Менее чем через час правоохранители установили их местонахождение и доставили в отдел полиции.