Нові виплати для переселенців в Одесі — деталі

Переселенці на Одещині можуть отримати 14 тис. грн — умови
Благодійна організація "Карітас" започаткувала новий проєкт підтримки переселенців. Він діятиме і на території Одеської області. Завдяки програмі можна отримати 14,3 тис. грн на місяць.
Про це повідомили представники "Карітас".
Що відомо про проєкт
У рамках проєкту REMARKET планується надати грошову підтримку за працевлаштування загалом 500 учасникам по Україні упродовж трьох місяців. Взяти участь у програмі можуть переселенці, ветерани, репатріанти або місцеві мешканці, які прямо чи опосередковано постраждали від війни.
Як долучитися
Щоби взяти участь у проєкті, необхідно відповідати одній з категорій:
- господарства з одним головою (зокрема, очолювані жінками);
- домогосподарства, де є особи з інвалідністю або важким чи хронічним захворюванням;
- молодь без досвіду роботи;
- особи віком 50+;
- особи з низьким рівнем доходу
- багатодітні сім’ї;
- домогосподарства з вагітною жінкою або матір’ю з дитиною до трьох років.
Для подання заявки на участь треба заповнити спеціальну форму за посиланням.
Нагадаємо, в Одесі подарують квартири будинкам сімейного типу, переміщеним з прифронтової зони. Також українцям нададуть особливий вид субсидій.
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