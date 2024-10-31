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Переселенці на Одещині можуть отримати 14 тис. грн — умови

31 жовтня 2024 19:11
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Нові виплати для переселенців в Одесі — деталі
Люди везуть валізу. Фото: ілюстративне/Рівненська ОВА
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Благодійна організація "Карітас" започаткувала новий проєкт підтримки переселенців. Він діятиме і на території Одеської області. Завдяки програмі можна отримати 14,3 тис. грн на місяць.

Про це повідомили представники "Карітас".

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Що відомо про проєкт

У рамках проєкту REMARKET планується надати грошову підтримку за працевлаштування загалом 500 учасникам по Україні упродовж трьох місяців. Взяти участь у програмі можуть переселенці, ветерани, репатріанти або місцеві мешканці, які прямо чи опосередковано постраждали від війни.

Як долучитися

Щоби взяти участь у проєкті, необхідно відповідати одній з категорій:

  • господарства з одним головою (зокрема, очолювані жінками);
  • домогосподарства, де є особи з інвалідністю або важким чи хронічним захворюванням;
  • молодь без досвіду роботи;
  • особи віком 50+;
  • особи з низьким рівнем доходу
  • багатодітні сім’ї;
  • домогосподарства з вагітною жінкою або матір’ю з дитиною до трьох років.

Для подання заявки на участь треба заповнити спеціальну форму за посиланням.

Нагадаємо, в Одесі подарують квартири будинкам сімейного типу, переміщеним з прифронтової зони. Також українцям нададуть особливий вид субсидій.

виплати переселенці Одеса Одеська область благодійність

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