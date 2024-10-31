Новые выплаты для переселенцев в Одессе.

Люди везут чемодан. Фото: иллюстративное/Ровенская ОВА

Благотворительная организация "Каритас" положила начало новому проекту поддержки переселенцев. Он будет действовать и на территории Одесской области. Благодаря программе можно получить 14,3 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщили представители "Каритас".

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Что известно о проекте

В рамках проекта REMARKET планируется оказать денежную поддержку за трудоустройство в общей сложности 500 участникам по Украине в течение трех месяцев. Принять участие в программе могут переселенцы, ветераны, репатрианты или местные жители, прямо или косвенно пострадавшие от войны.

Как присоединиться

Чтобы принять участие в проекте, необходимо соответствовать одной из категорий:

хозяйства с одним главой (в частности, возглавляемые женщинами);

домохозяйства, где есть лица с инвалидностью или тяжелым или хроническим заболеванием;

молодежь без опыта работы;

лица в возрасте 50+;

лица с низким уровнем дохода

многодетные семьи;

домохозяйства с беременной женщиной или матерью с ребенком до трех лет.

Для подачи заявки на участие необходимо заполнить специальную форму по ссылке.

Напомним, в Одессе подарят квартиры домам семейного типа, перемещенным из прифронтовой зоны. Также украинцам предоставят особый вид субсидий.