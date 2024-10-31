Новые выплаты для переселенцев в Одессе.

Переселенцы на Одесчине могут получить 14 тыс. грн — условия
Благотворительная организация "Каритас" положила начало новому проекту поддержки переселенцев. Он будет действовать и на территории Одесской области. Благодаря программе можно получить 14,3 тыс. грн в месяц.
Об этом сообщили представители "Каритас".
Что известно о проекте
В рамках проекта REMARKET планируется оказать денежную поддержку за трудоустройство в общей сложности 500 участникам по Украине в течение трех месяцев. Принять участие в программе могут переселенцы, ветераны, репатрианты или местные жители, прямо или косвенно пострадавшие от войны.
Как присоединиться
Чтобы принять участие в проекте, необходимо соответствовать одной из категорий:
- хозяйства с одним главой (в частности, возглавляемые женщинами);
- домохозяйства, где есть лица с инвалидностью или тяжелым или хроническим заболеванием;
- молодежь без опыта работы;
- лица в возрасте 50+;
- лица с низким уровнем дохода
- многодетные семьи;
- домохозяйства с беременной женщиной или матерью с ребенком до трех лет.
Для подачи заявки на участие необходимо заполнить специальную форму по ссылке.
Напомним, в Одессе подарят квартиры домам семейного типа, перемещенным из прифронтовой зоны. Также украинцам предоставят особый вид субсидий.
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