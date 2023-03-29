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Переселенці з Луганщини отримують допомогу в Одесі: що необхідно знати ВПО

29 березня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі можна отримати не тільки гуманітарну допомогу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Минулого тижня координаційний центр допомоги ВПО в Одеській області надав допомогу понад 430 біженцям з Луганщини. За зазначений період видали 434 продуктових та 133 набори гігієни.

Про це повідомила Луганська ОВА у telegram-каналі.

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"Наші переселенці мали змогу отримати одяг, павербанки, дитячі підгузки. Щодня там надаються консультації працівником управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації Луганської обласної державної адміністрації", — йдеться в повідомленні. 

З понеділка по середу щотижня працює юрист. Щовівторка — представник Лисичанського центру зайнятості. Також охочі можуть звернутися до лікаря.

Що необхідно знати ВПО

Вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely. Хто може розраховувати на допомогу читайте в матеріалі. 

В Одесі відкрили сімейний центр "Мрія". Там можна не лише використовувати гаджети та навчатися школярам в Інтернеті, а можна опанувати нову професію, переглянути фільм, вивчити англійську мову тощо.

Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.

Нагадаємо, із початку війни кожного тижня одеські ресторатори відправляють на передову лінію понад 500-600 пакетів з дегідратованими продуктами. Тим самим захисники можуть за 10 хвилин "приготування" насолодитись гарячим смачним борщем і не тільки.

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