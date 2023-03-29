Переселенцы из Луганской области получают помощь в Одессе: что необходимо знать ВПО
На прошлой неделе координационный центр помощи ВПЛ в Одесской области оказал помощь более 430 беженцам из Луганской области. За указанный период издали 434 продуктовых и 133 набора гигиены.
Об этом сообщила Луганская ОВА в telegram-канале.
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"Наши переселенцы имели возможность получить одежду, павербанки, детские подгузники. Каждый день там предоставляются консультации работникам управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации Луганской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.
С понедельника по среду еженедельно работает юрист. Каждый вторник — представитель Лисичанского центра занятости. Также желающие могут обратиться к врачу.
Что необходимо знать ВПЛ
Вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely. Кто может рассчитывать на помощь, читайте в материале.
В Одессе открыли семейный центр "Мрия". Там можно не только использовать гаджеты и учиться школьникам в Интернете, а можно овладеть новой профессией, посмотреть фильм, выучить английский язык и т.д.
Между тем, в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.
Напомним, с начала войны каждую неделю одесские рестораторы отправляют на передовую линию более 500-600 пакетов с дегидратированными продуктами. Тем самым защитники могут за 10 минут "приготовления" насладиться горячим вкусным борщом и не только.