Переселенцы из Луганской области получают помощь в Одессе: что необходимо знать ВПО

В Одессе можно получить не только гуманитарную помощь

На прошлой неделе координационный центр помощи ВПЛ в Одесской области оказал помощь более 430 беженцам из Луганской области. За указанный период издали 434 продуктовых и 133 набора гигиены.

Об этом сообщила Луганская ОВА в telegram-канале.

"Наши переселенцы имели возможность получить одежду, павербанки, детские подгузники. Каждый день там предоставляются консультации работникам управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации Луганской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.

С понедельника по среду еженедельно работает юрист. Каждый вторник — представитель Лисичанского центра занятости. Также желающие могут обратиться к врачу.

Что необходимо знать ВПЛ

Вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely. Кто может рассчитывать на помощь, читайте в материале.

В Одессе открыли семейный центр "Мрия". Там можно не только использовать гаджеты и учиться школьникам в Интернете, а можно овладеть новой профессией, посмотреть фильм, выучить английский язык и т.д.

Между тем, в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.

Напомним, с начала войны каждую неделю одесские рестораторы отправляют на передовую линию более 500-600 пакетов с дегидратированными продуктами. Тем самым защитники могут за 10 минут "приготовления" насладиться горячим вкусным борщом и не только.