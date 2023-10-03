Дмитро Жеман. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 3 жовтня, стало відомо про те, що в Одесі звільнили заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. З посади Дмитро Жеман пішов за угодою сторін.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Що відомо про Дмитра Жемана

Народився 23 грудня 1978 року в місті Білгород-Дністровський Одеської області.

За освітою інженер з транспорту.

З 2002 року по 2008 рік жив у місті Хуст (Закарпатська область). Там і зробив перші кроки у пасажирських перевезеннях, створив СПД "Жеман Н.І", яке згодом переросло у ПП "Хуст-авто".

З 2009 по 2011 рік працював у ПАТ "Одесавтотранс". Починав на посаді начальника відділу транспорту, потім був заступником голови та головою правління.

У 2012 став співзасновником "Асоціації одеських перевізників" та її директором. За рік очолив "Організацію роботодавців пасажирського транспорту".

У липні 2014 року обійняв посаду заступника директора КП "ОМЕТ". З лютого 2015 — директор.

У жовтні 2019 року призначений директором департаменту міського господарства.

У травні 2020 року призначено на посаду в.о. заступника мера з питань ЖКГ, транспорту та екології.

На офіційному сайті мерії зазначається, що підставою для звільнення стала заява за власним бажанням ексзаступника. Відповідне рішення вже підписав міський голова Геннадій Труханов.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, які зарплати отримують топові чиновники одеської міської ради. Тож, читайте у матеріалі.