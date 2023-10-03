В Одессе уволили заместителя городского головы

Дмитрий Жеман. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 3 октября, стало известно о том, что в Одессе уволен заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. С должности Дмитрий Жеман ушел по соглашению сторон.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Что известно о Дмитрии Жемане

Родился 23 декабря 1978 в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

По образованию инженер по транспорту.

С 2002 по 2008 год жил в городе Хуст (Закарпатская область). Там и сделал первые шаги в пассажирских перевозках, создал СПД "Жеман Н.И", которое впоследствии переросло в ЧП "Хуст-авто".

С 2009 по 2011 год работал в ОАО "Одессавтотранс". Начинал в должности начальника отдела транспорта, затем был заместителем председателя и председателем правления.

В 2012 году стал соучредителем "Ассоциации одесских перевозчиков" и ее директором. Через год возглавил "Организацию работодателей пассажирского транспорта".

В июле 2014 года занял должность заместителя директора КП "ОМЕТ". С февраля 2015 — директор.

В октябре 2019 назначен директором департамента городского хозяйства.

В мае 2020 года назначен на должность и.о. заместителя мэра по ЖКХ, транспорта и экологии.

На официальном сайте мэрии отмечается, что основанием для увольнения стало заявление по собственному желанию экс-заместителя. Соответствующее решение уже подписал мэр Геннадий Труханов.

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