Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 серпня

Містяни гуляють у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Небо в Одесі сьогодні, 8 серпня, дня буде ясним недовго, вже з другої половини дня воно затягнеться хмарами, які протримаються до ночі. Ввечері місцями можливий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарна погода

Вітер північно-західний, 3-7 м/с.

Температура вночі 16-20 °С, вдень 22-25 °С.

Температура морської води 19-20 °С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість — 55%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарна погода.

Місцями можливі опади.

Вітер північний, 5-14 м/с.

Температура вночі 16-20 °С, вдень 25-29 °С.

На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

Сьогодні, 8 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозують короткочасний дощ та грозу.