Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Переважно хмарно: якою буде погода сьогодні в Одесі arrow

Переважно хмарно: якою буде погода сьогодні в Одесі

8 серпня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 серпня
Містяни гуляють у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Небо в Одесі сьогодні, 8 серпня, дня буде ясним недовго, вже з другої половини дня воно затягнеться хмарами, які протримаються до ночі. Ввечері місцями можливий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарна погода
  • Вітер північно-західний, 3-7 м/с.
  • Температура вночі 16-20 °С, вдень 22-25 °С.
  • Температура морської води 19-20 °С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість — 55%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно хмарна погода.
  • Місцями можливі опади.
  • Вітер північний, 5-14 м/с.
  • Температура вночі 16-20 °С, вдень 25-29 °С.
  • На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

Сьогодні, 8 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозують короткочасний дощ та грозу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз