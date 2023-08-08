Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 серпня

Переважно хмарно: якою буде погода сьогодні в Одесі
8 серпня 2023 06:45
Містяни гуляють у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
Небо в Одесі сьогодні, 8 серпня, дня буде ясним недовго, вже з другої половини дня воно затягнеться хмарами, які протримаються до ночі. Ввечері місцями можливий дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарна погода
- Вітер північно-західний, 3-7 м/с.
- Температура вночі 16-20 °С, вдень 22-25 °С.
- Температура морської води 19-20 °С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість — 55%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарна погода.
- Місцями можливі опади.
- Вітер північний, 5-14 м/с.
- Температура вночі 16-20 °С, вдень 25-29 °С.
- На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
Сьогодні, 8 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозують короткочасний дощ та грозу.