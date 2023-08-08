Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 августа.

Преимущественно облачно: какой будет погода сегодня в Одессе
8 августа 2023 06:45
Горожане гуляют в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE
Небо в Одессе сегодня, 8 августа, будет ясным недолго, уже со второй половины дня оно затянется облаками, которые продержатся до ночи. Ночью и вечером будет идти дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачная погода
- Ветер северо-западный, 3-7 м/с.
- Температура ночью 16-20°С, днем 22-25°С.
- Температура морской воды 19–20 °С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность — 55%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно облачная погода.
- Местами возможны осадки.
- Ветер северный, 5-14 м/с.
- Температура ночью 16-20°С, днем 25-29°С.
- На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине
Сегодня, 8 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируется кратковременный дождь и гроза.