Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 августа.

Горожане гуляют в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Небо в Одессе сегодня, 8 августа, будет ясным недолго, уже со второй половины дня оно затянется облаками, которые продержатся до ночи. Ночью и вечером будет идти дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачная погода

Ветер северо-западный, 3-7 м/с.

Температура ночью 16-20°С, днем ​​22-25°С.

Температура морской воды 19–20 °С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность — 55%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно облачная погода.

Местами возможны осадки.

Ветер северный, 5-14 м/с.

Температура ночью 16-20°С, днем ​​25-29°С.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня, 8 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируется кратковременный дождь и гроза.