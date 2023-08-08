Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Преимущественно облачно: какой будет погода сегодня в Одессе arrow

Преимущественно облачно: какой будет погода сегодня в Одессе

8 августа 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 августа.
Горожане гуляют в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Небо в Одессе сегодня, 8 августа, будет ясным недолго, уже со второй половины дня оно затянется облаками, которые продержатся до ночи. Ночью и вечером будет идти дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачная погода
  • Ветер северо-западный, 3-7 м/с.
  • Температура ночью 16-20°С, днем ​​22-25°С.
  • Температура морской воды 19–20 °С.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
  • Влажность — 55%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно облачная погода.
  • Местами возможны осадки.
  • Ветер северный, 5-14 м/с.
  • Температура ночью 16-20°С, днем ​​25-29°С.
  • На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня, 8 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз