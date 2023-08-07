Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 серпня

Одеситки на прогулянці у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 серпня, в Одесі зберігатиметься ясна погода, у пікові години можлива спека, тож варто подбати про головний убір. Хмар та опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Вітер південний, 5-8 м/с.

Температура вночі 21-22°С, вдень 24-28°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.

Вологість — 67%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Ясна погода, без хмар.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 6-12 м/с.

Температура вночі 21-26°С, вдень 28-36°С, місцями температура може доходити до 38°С.

На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

7 серпня у деяких областях України знизиться температура повітря. Жителі кількох регіонів нарешті отримають "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.