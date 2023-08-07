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Спека потрохи відступає: якою буде погода сьогодні в Одесі

7 серпня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 серпня
Одеситки на прогулянці у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 7 серпня, в Одесі зберігатиметься ясна погода, у пікові години можлива спека, тож варто подбати про головний убір. Хмар та опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Вітер південний, 5-8 м/с.
  • Температура вночі 21-22°С, вдень 24-28°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
  • Вологість — 67%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Ясна погода, без хмар.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 6-12 м/с.
  • Температура вночі 21-26°С, вдень 28-36°С, місцями температура може доходити до 38°С.
  • На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

7 серпня у деяких областях України знизиться температура повітря. Жителі кількох регіонів нарешті отримають "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.

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