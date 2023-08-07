Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 серпня

Спека потрохи відступає: якою буде погода сьогодні в Одесі
7 серпня 2023 06:45
Одеситки на прогулянці у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 7 серпня, в Одесі зберігатиметься ясна погода, у пікові години можлива спека, тож варто подбати про головний убір. Хмар та опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Вітер південний, 5-8 м/с.
- Температура вночі 21-22°С, вдень 24-28°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
- Вологість — 67%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Ясна погода, без хмар.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 6-12 м/с.
- Температура вночі 21-26°С, вдень 28-36°С, місцями температура може доходити до 38°С.
- На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
7 серпня у деяких областях України знизиться температура повітря. Жителі кількох регіонів нарешті отримають "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.