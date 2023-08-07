Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 августа.

Жара понемногу отступает: какой будет погода сегодня в Одессе
7 августа 2023 06:45
Одесситки на прогулке в центре города. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 7 августа, в Одессе будет сохраняться ясная погода, в пиковые часы возможна жара, поэтому стоит позаботиться о головном уборе. Облаков и осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Ветер южный, 5-8 м/с.
- Температура ночью 21-22°С, днем 24-28°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
- Влажность — 67%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Небольшая облачность.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 6-12 м/с.
- Температура ночью 21-26°С, днем 28-36°С, местами температура может доходить до 38°С.
- На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине
7 августа в некоторых областях Украины снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.