Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 августа.

Одесситки на прогулке в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 7 августа, в Одессе будет сохраняться ясная погода, в пиковые часы возможна жара, поэтому стоит позаботиться о головном уборе. Облаков и осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Ветер южный, 5-8 м/с.

Температура ночью 21-22°С, днем ​​24-28°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Влажность — 67%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Небольшая облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 6-12 м/с.

Температура ночью 21-26°С, днем ​​28-36°С, местами температура может доходить до 38°С.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

7 августа в некоторых областях Украины снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.