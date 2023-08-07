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Жара понемногу отступает: какой будет погода сегодня в Одессе

7 августа 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 августа.
Одесситки на прогулке в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 7 августа, в Одессе будет сохраняться ясная погода, в пиковые часы возможна жара, поэтому стоит позаботиться о головном уборе. Облаков и осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Ветер южный, 5-8 м/с.
  • Температура ночью 21-22°С, днем ​​24-28°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
  • Влажность — 67%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Небольшая облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 6-12 м/с.
  • Температура ночью 21-26°С, днем ​​28-36°С, местами температура может доходить до 38°С.
  • На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

7 августа в некоторых областях Украины снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.

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