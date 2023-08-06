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Рекордно палке сонце: якою буде погода в Одесі сьогодні

6 серпня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 серпня
Дівчинка фотографується біля пам'ятника. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 6 серпня, в Одесі весь день буде ясним, без хмар. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Вітер східний, 4-7 м/с.
  • Температура вночі 24-26°С, вдень 25-29°С.
  • Температура морської води 22-23°С.
  • Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.
  • Вологість — 63%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Ясна погода, без хмар.
  • Без опадів. Вранці місцями туман.
  • Вітер південно-східний, 7-11 м/с.
  • Температура вночі 20-24°С, вдень 32-37°С.
  • На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

Сьогодні, 6 серпня, по всій території України, окрім півдня, очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.

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