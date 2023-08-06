Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 серпня

Дівчинка фотографується біля пам'ятника. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 серпня, в Одесі весь день буде ясним, без хмар. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Вітер східний, 4-7 м/с.

Температура вночі 24-26°С, вдень 25-29°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.

Вологість — 63%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Ясна погода, без хмар.

Без опадів. Вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 7-11 м/с.

Температура вночі 20-24°С, вдень 32-37°С.

На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

Сьогодні, 6 серпня, по всій території України, окрім півдня, очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.