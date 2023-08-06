Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 серпня

Рекордно палке сонце: якою буде погода в Одесі сьогодні
6 серпня 2023 06:45
Дівчинка фотографується біля пам'ятника. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 6 серпня, в Одесі весь день буде ясним, без хмар. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Вітер східний, 4-7 м/с.
- Температура вночі 24-26°С, вдень 25-29°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.
- Вологість — 63%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Ясна погода, без хмар.
- Без опадів. Вранці місцями туман.
- Вітер південно-східний, 7-11 м/с.
- Температура вночі 20-24°С, вдень 32-37°С.
- На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
Сьогодні, 6 серпня, по всій території України, окрім півдня, очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.