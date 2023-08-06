Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 августа.

Рекордно жаркое солнце: какой будет погода в Одессе сегодня
6 августа 2023 06:45
Девочка фотографируется возле памятника. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 6 августа, в Одессе весь день будет ясным , без облаков. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Ветер восточный, 4-7 м/с.
- Температура ночью 24-26°С, днем 25-29°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
- Влажность — 63%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Небольшая облачность.
- Без осадков. Утром местами туман.
- Ветер юго-восточный, 7-11 м/с.
- Температура ночью 20-24°С, днем 32-37°С.
- На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине
Сегодня, 6 августа, по всей территории Украины, кроме юга, ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди, грозы и даже град.