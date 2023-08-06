Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 августа.

Девочка фотографируется возле памятника. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 августа, в Одессе весь день будет ясным , без облаков. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Ветер восточный, 4-7 м/с.

Температура ночью 24-26°С, днем ​​25-29°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.

Влажность — 63%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Небольшая облачность.

Без осадков. Утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-11 м/с.

Температура ночью 20-24°С, днем ​​32-37°С.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня, 6 августа, по всей территории Украины, кроме юга, ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди, грозы и даже град.