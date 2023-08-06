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Рекордно жаркое солнце: какой будет погода в Одессе сегодня

6 августа 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 августа.
Девочка фотографируется возле памятника. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 6 августа, в Одессе весь день будет ясным , без облаков. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 4-7 м/с.
  • Температура ночью 24-26°С, днем ​​25-29°С.
  • Температура морской воды 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
  • Влажность — 63%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Небольшая облачность.
  • Без осадков. Утром местами туман.
  • Ветер юго-восточный, 7-11 м/с.
  • Температура ночью 20-24°С, днем ​​32-37°С.
  • На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня, 6 августа, по всей территории Украины, кроме юга, ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди, грозы и даже град.

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