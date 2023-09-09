Переважно хмарно: якою буде погода сьогодні в Одесі
9 вересня 2023 06:30
Вітряна погода в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 9 вересня, весь день небо в Одесі буде вкрите хмарами. Під вечір можливе невелике прояснення, без опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарна погода.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 2-8 м/с.
- Температура вночі 18-22 °С, вдень 21 – 27 °С.
- Температура морської води 24,7 °С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 34%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 3-11 м/с
- Температура вночі 11-19 °С, вдень 24-28 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Цими вихідними 9-10 вересня в Україні очікують теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі.