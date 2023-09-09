Переважно хмарно: якою буде погода сьогодні в Одесі

Вітряна погода в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 вересня, весь день небо в Одесі буде вкрите хмарами. Під вечір можливе невелике прояснення, без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарна погода.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 2-8 м/с.

Температура вночі 18-22 °С, вдень 21 – 27 °С.

Температура морської води 24,7 °С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 34%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Без опадів.

Вітер північно-східний, 3-11 м/с

Температура вночі 11-19 °С, вдень 24-28 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Цими вихідними 9-10 вересня в Україні очікують теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі.