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Переважно хмарно: якою буде погода сьогодні в Одесі

9 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Переважно хмарно: якою буде погода сьогодні в Одесі
Вітряна погода в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 9 вересня, весь день небо в Одесі буде вкрите хмарами. Під вечір можливе невелике прояснення, без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарна погода.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 2-8 м/с.
  • Температура вночі 18-22 °С, вдень 21 – 27 °С.
  • Температура морської води 24,7 °С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 34%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 3-11 м/с
  • Температура вночі 11-19 °С, вдень 24-28 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Цими вихідними 9-10 вересня в Україні очікують теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі. 

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