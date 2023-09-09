Преимущественно ясно: какой будет погода сегодня в Одессе

Ветер в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 сентября, весь день небо в Одессе будет облачным. К вечеру возможно небольшое прояснение, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачная погода.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 2-8 м/с.

Температура ночью 18-22 °С, днем 21 - 27 °С.

Температура морской воды 24,7 °С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 34%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-11 м/с

Температура ночью 11-19°С, днем 24-28°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В эти выходные 9-10 сентября в Украине ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще.