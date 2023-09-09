Преимущественно ясно: какой будет погода сегодня в Одессе
9 сентября 2023 06:30
Ветер в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 9 сентября, весь день небо в Одессе будет облачным. К вечеру возможно небольшое прояснение, без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачная погода.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 2-8 м/с.
- Температура ночью 18-22 °С, днем 21 - 27 °С.
- Температура морской воды 24,7 °С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 34%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 3-11 м/с
- Температура ночью 11-19°С, днем 24-28°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
В эти выходные 9-10 сентября в Украине ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще.