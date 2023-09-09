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Преимущественно ясно: какой будет погода сегодня в Одессе

9 сентября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Преимущественно ясно: какой будет погода сегодня в Одессе
Ветер в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 9 сентября, весь день небо в Одессе будет облачным. К вечеру возможно небольшое прояснение, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачная погода.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 2-8 м/с.
  • Температура ночью 18-22 °С, днем 21 - 27 °С.
  • Температура морской воды 24,7 °С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность — 34%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 3-11 м/с
  • Температура ночью 11-19°С, днем 24-28°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В эти выходные 9-10 сентября в Украине ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще.

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