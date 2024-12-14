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Перевезення вантажів Чорним морем здешевшало — у чому причина

14 грудня 2024 16:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Фрахтовий ринок Чорного моря: ставки на перевезення зерна знижуються
Суховантажі у Чорному морі. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На фрахтовому ринку Чорного моря традиційна передсвяткова активність досі відсутня, а ставки на перевезення зернових з України продовжують знижуватися. Це пов'язано з дефіцитом вантажів. 

Про це повідомив аналітик ASAP Agri, фрахтовий брокер Atria Brokers Павло Лисенко.

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Графіка вантажних перевезень Чорним морем. Фото: скриншот

Скільки коштують перевезення Чорним морем

За словами аналітика, дефіцит свіжих зернових вантажів з України тільки посилився, що змусило судновласників йти на значні поступки фрахтувальникам для укладання угод.

Цього тижня ставки в сегментах "хендісайзів" і "коастерів" знизилися на 2-3 долари за тону у порівнянні з попереднім тижнем. Сегмент "панамаксів" також відчуває тиск з боку фрахтувальників, хоча ставки залишаються стабільними після коригування минулого тижня.

Перевезення з Одеси до Китаю

Згідно з даними фрахтового відділу Atria Brokers, ставки для "панамаксів" на перевезення кукурудзи або пшениці з глибоководних портів Одеси до південного Китаю залишаються на рівні 39-40 доларів за тону. Ставки для "хендісайзів" на перевезення кукурудзи з Одеси до східного узбережжя Італії знизилися на 2 доларів за тону, встановившись на рівні 17-18 доларів за тону. Ставки для "коастерів" на перевезення кукурудзи з українських дунайських портів до Італії знизилися на 1-2 доларів за тону і досягли 29-30 доларів за тону.

Ставки на перевезення з Рені до Румунії

Сегмент барж залишає ставки на мінімальному рівні, і фрахт для транспортування кукурудзи баржами з Рені або Ізмаїла до Констанци становить 9 доларів за тону.

Нагадаємо, обсяги постачання українського зерна за кордон цього року були більшими, ніж торік. Також ми писали, що за цей рік українським морським коридором експортували понад 90 мільйонів тонн продукції.

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси перевезення

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