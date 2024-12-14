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Перевозка грузов по Черному морю подешевела — в чем причина

14 декабря 2024 16:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Фрахтовый рынок Черного моря: ставки на перевозку зерна снижаются
Сухогрузы в Черном море. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На фрахтовом рынке Черного моря традиционная предпраздничная активность до сих пор отсутствует, а ставки на перевозку зерновых из Украины продолжают снижаться. Это связано с дефицитом грузов.

Об этом сообщил аналитик ASAP Agri, фрахтовый брокер Atria Brokers Павел Лысенко.

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Графика грузовых перевозок по Черному морю. Фото: скриншот

Сколько стоят перевозки по Черному морю

По словам аналитика, дефицит свежих зерновых грузов из Украины только усилился, что заставило судовладельцев идти на значительные уступки фрахтователям для заключения сделок.

На этой неделе ставки в сегментах "хендисайзов" и "коастеров" снизились на 2-3 доллара за тонну по сравнению с предыдущей неделей. Сегмент "панамаксов" также испытывает давление со стороны фрахтователей, хотя ставки остаются стабильными после корректировки на прошлой неделе.

Перевозки из Одессы в Китай

Согласно данным фрахтового отдела Atria Brokers, ставки для "панамаксов" на перевозку кукурузы или пшеницы из глубоководных портов Одессы в южный Китай остаются на уровне 39-40 долларов за тонну. Ставки для "хендисайзов" на перевозку кукурузы из Одессы к восточному побережью Италии снизились на 2 доллара за тонну, установившись на уровне 17-18 долларов за тонну. Ставки для "коастеров" на перевозку кукурузы из украинских дунайских портов в Италию снизились на 1-2 доллара за тонну и достигли 29-30 долларов за тонну.

Ставки на перевозки из Рени в Румынию

Сегмент барж оставляет ставки на минимальном уровне, и фрахт для транспортировки кукурузы баржами из Рени или Измаила в Констанцу составляет 9 долларов за тонну.

Напомним, объемы поставок украинского зерна за границу в этом году были больше, чем в прошлом. Также мы писали, что за этот год украинским морским коридором экспортировали более 90 миллионов тонн продукции.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы перевозки

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