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Перевіряють навіть морську воду: росіяни саботують експорт українського зерна через Босфор

29 січня 2023 16:10
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
Росія навмисно блокує українські кораблі з зерном у Босфорі
Транспортування продукції морем стало наддорогим для аграріїв
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

Країна-агресорка росія продовжує створювати штучний голод у світі. Окупанти перевіряють порожні кораблі та кожен трюм у Босфорі, саботуючи дію зернової угоди. 

Про це в етері національного телемарафону повідомив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

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Перевірка одного судна триває до двох годин, а на свою чергу всі кораблі чекають по 2-3 тижні.

"Вони скоротили кількість команд, які перевіряють, із п’яти до трьох та взяли на себе обов’язок перевіряти те, що не прописано в технічних умовах з огляду кораблів", — наголосив Микола Горбачов.

Також президент УЗА зазначив, що росіяни навмисно затримують курсування суден з продовольством для бідних країн, щоб знизити підтримку України.

"Коли кораблі йдуть порожні, що їх там перевіряти, але російська делегація спускається вниз, перевіряє баланс води, хоча це не входить до їхніх обов’язків. Вони не є екологічною інспекцією, вони не відповідають за чистоту води в Чорному морі", — додав Горбачов.

Слід зауважити, що пропозиції з боку України щодо оптимізації перевірки також ігноруються. Хоча переговори про збільшення час роботи ведуться постійно. 

Зазначимо, що до початку війни експорт зерна з України був безперешкодним і обходився власникам суден досить дешево. Наразі один день простою коштує аграріям близько 30-40 тисяч доларів, що змушує бізнесменів шукати інші шляхи для вивозу продукції.

Нагадаємо, попри зменшення кількості суден, що виходять із портів Одеської області, їх середній тоннаж зберігся на рівні 37 тис. тонн, що є найкращим показником за час роботи коридору. Однак на загальну кількість відправок у січні це позитивно не вплинуло. 

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