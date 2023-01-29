Россия намеренно блокирует украинские корабли с зерном в Босфоре

Транспортировка продукции морем стала сверхдорогой для аграриев

Страна-агрессор россия продолжает создавать искусственный голод в мире. Оккупанты проверяют пустые корабли и каждый трюм в Босфоре, саботируя действие зерновой сделки.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

Проверка одного судна длится до двух часов, а в свою очередь, все корабли ждут по 2-3 недели.

"Они сократили количество проверяющих команд с пяти до трех и взяли на себя обязанность проверять то, что не прописано в технических условиях по обзору кораблей", — подчеркнул Николай Горбачев.

Также президент УЗА отметил, что россияне намеренно задерживают курсирование судов с продовольствием для бедных стран, чтобы снизить поддержку Украины.

"Когда корабли идут пустые, что их там проверять, но российская делегация спускается вниз, проверяет баланс воды, хотя это не входит в их обязанности. Они не являются экологической инспекцией, они не отвечают за чистоту воды в Черном море", — добавил Горбачев.

Следует отметить, что предложения со стороны Украины по оптимизации проверки также игнорируются. Хотя переговоры об увеличении времени работы ведутся постоянно.

Отметим, что до начала войны экспорт зерна из Украины был беспрепятственным и обходился владельцам судов достаточно дешево. Пока один день простоя стоит аграриям около 30-40 тысяч долларов, что заставляет бизнесменов искать другие пути для вывоза продукции.

Напомним, несмотря на уменьшение количества судов, выходящих из портов Одесской области, их средний тоннаж сохранился на уровне 37 тыс. тонн, что является лучшим показателем за время работы коридора. Однако на общее количество отправок в январе это положительно не отразилось.