Росіяни обстріляли острів Зміїний, щоб отримати "перемогу" для власних громадян, -- Наталя Гуменюк.

Перевіряли нашу оборону: Гуменюк пояснила російський обстріл острова Зміїний
В ніч на 11 рф обстріляла острів Зміїний чотирма авіабомбами. Дії ворога були націлені для того, аби отримати чергову "перемогу" для своїх громадян.
Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
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За словами Наталії Гуменюк, атака Зміїного росіянами здійснена для того, щоб створити штучну перемогу для своєї пропаганди та перевірити готовність української армії до оборони.
"Атакували вони його авіабомбами. Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на півдні", — сказала Гуменюк.
За словами начальниці, ворог намагається створювати інформаційний фон для себе, не маючи реальних успіхів, якими можна похвалитися на півдні. Вони намагаються створити штучну перемогу для своєї пропаганди.
"Також намагаючись перевірити нашу готовність до оборони та вивідувати, чи не облаштували ми там вже потужний бастіон, який їм знову доведеться штурмувати. Днями вони намагалися розвідувати, а пізніше вирішили продемонструвати свою "силу" та "присутність". Але що вони бомбили? Те, що самі там і позалишали", — зазначила Гуменюк.
Ситуація в Україні
Минулої доби окупанти обстріляли Херсонщину понад 60 разів. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Ба більше, над областю було збито 4 БпЛА. Унаслідок обстрілів три мирних жителі дістали поранення.
Були атаки дронами. Зокрема, російські дрони-камікадзе летіли у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Близько 22 години у Києві, Київській та Черкаській областях була оголошена повітряна тривога. У мережі з'явилася інформація, що дрони-камікадзе летять у напрямку Києва.
Нагадаємо, зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи було чутно на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, у Кривому Розі, Харкові, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі тощо.
Нагадаємо, протягом ночі з 10 на 11 лютого в Одесі та області лунали тривоги, повідомлялось про роботу української ППО та збиття "Шахедів". Втім, наш регіон зазнав ударів з літаків та ракетних установок.