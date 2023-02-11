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Проверяли нашу оборону: Гуменюк объяснила российские обстрелы острова Змеиный

11 февраля 2023 17:22
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Россияне обстреляли остров Змеиный, чтобы одержать "победу" для собственных граждан, - Наталья Гуменюк.
Враг работает на внутреннюю пропаганду
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В ночь на 11 рф обстреляла остров Змеиный четырьмя авиабомбами. Действия врага были нацелены на то, чтобы получить очередную "победу" для своих граждан.

Об этом сообщила в эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По словам Натальи Гуменюк, атака Змеиного предпринята для того, чтобы создать искусственную победу для российской пропаганды и проверить готовность украинской армии к обороне.

"Атаковали они его авиабомбами. Это говорит о том, что они намекают на развитие событий, в том числе и на юге", — сказала Гуменюк.

По словам начальницы, враг пытается создавать информационный фон для себя, не имея реальных успехов, которыми можно похвастаться на юге. Они пробуют сделать искусственную победу для собственной пропаганды.

"Также пытаясь проверить нашу готовность к обороне и разведывать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придется штурмовать. На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие". Но что они бомбили? То, что сами там и оставили", — отметила Гуменюк.

Ситуация в Украине

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Херсонщину более 60 раз. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Более того, над областью было сбито 4 БпЛА. В результате обстрелов три мирных жителя получили ранения.

Были атаки дронами. В частности, российские дроны-камикадзе летели в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Около 22 часов в Киеве, Киевской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога. В сети появилась информация, что дроны-камикадзе летят в направлении Киева.

Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.

Напомним, в течение ночи с 10 на 11 февраля в Одессе и области звучали тревоги, сообщалось о работе украинской ПВО и сбивание "Шахедов". Впрочем, наш регион получил удары с самолетов и ракетных установок.

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