Одеса атакована російською авіацією та ракетними установками з Криму: деталі.

На щастя постраждалих немає

Протягом ночі з 10 на 11 лютого в Одесі та області лунали тривоги, повідомлялось про роботу українського ППО та збиття "Шахедів". В тім наш регіон зазнав ударів з літаків та ракетних установок.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Вночі ворог атакував Одещину з літаків та берегового комплексу "Бастіон". Є влучання ракет в прибережну зону. На щастя постраждалих немає. Також ворог задавав бомбовий удар по острову Зміїний скинувши чотири авіабомби", — констатує Марченко.

Деталі нічного обстрілу

У ОК "Південь" розкрили деталі нічних атак — головною метою ворога була прикордонна зона Одеської області. Противник таким чином намагається створити паніку у населення.

"Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування.Двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби", — йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Зазначається, що російські війська застосували три протикорабельні ракети "Онікс". Жертв, на щастя, немає. Також у військовій адміністрації нагадали про заборону знімати прольоти ракет або поразку цілей.

Ситуація в Україні

Минулої доби окупанти обстріляли Херсонщину понад 60 разів. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Ба більше, над областю було збито 4 БПЛА. Унаслідок обстрілів три мирних жителі дістали поранення.

Були атаки дронами. Зокрема, російські дрони-камікадзе летіли у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Близько 22 години у Києві, Київській та Черкаській областях була оголошена повітряна тривога. У мережі з'явилася інформація, що дрони-камікадзе летять у напрямку Києва.

Нагадаємо, зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи було чутно на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, у Кривому Розі, Харкові, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі тощо.

Повітряні сили вночі та зранку збили 61 російську крилату ракету та 5 дронів-камікадзе. Загалом же росія здійснила 71 пуск крилатих ракет.