Одесса атакована российской авиацией и ракетными установками из Крыма: подробности.

К счастью пострадавших нет

В ночь с 10 на 11 февраля в Одессе и области звучали тревоги, сообщалось о работе украинского ПВО и сбитии "Шахидов". Противник наносил удары с самолетов и ракетных установок.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Ночью враг атаковал Одесчину с самолетов и берегового комплекса "Бастион". Есть попадание ракет в прибрежную зону. К счастью пострадавших нет. Также враг задавал бомбовый удар по острову Змеиный, сбросив четыре авиабомбы", — заявил Марченко.

Детали ночного обстрела

В ОК "Пивдень" раскрыли детали ночных атак — главной целью врага была приграничная зона Одесской области. Противник таким образом, пытается создать панику у населения.

"Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования", — говорится в сообщении ОК "Пивдень".

Отмечается, что российские войска применили три противокорабельных ракеты "Оникс". Жертв, к счастью, нет. Также в военной администрации напомнили о запрете снимать пролеты ракет или поражение целей.

Ситуация в Украине

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Херсонщину более 60 раз. Гасили из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Более того, над областью было сбито 4 БПЛА. В результате обстрелов три мирных жителя получили ранения.

Были атаки дронами. В частности, российские дроны-камикадзе летели в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Около 22 часов в Киеве, Киевской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога. В сети появилась информация, что дроны-камикадзе летят в направлении Киева.

Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.

Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.