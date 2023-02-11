Одесса атакована российской авиацией и ракетными установками из Крыма: подробности.

Ночью Одесчина атакована "Бастионами" и авиацией: есть попадания
В ночь с 10 на 11 февраля в Одессе и области звучали тревоги, сообщалось о работе украинского ПВО и сбитии "Шахидов". Противник наносил удары с самолетов и ракетных установок.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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"Ночью враг атаковал Одесчину с самолетов и берегового комплекса "Бастион". Есть попадание ракет в прибрежную зону. К счастью пострадавших нет. Также враг задавал бомбовый удар по острову Змеиный, сбросив четыре авиабомбы", — заявил Марченко.
Детали ночного обстрела
В ОК "Пивдень" раскрыли детали ночных атак — главной целью врага была приграничная зона Одесской области. Противник таким образом, пытается создать панику у населения.
"Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования", — говорится в сообщении ОК "Пивдень".
Отмечается, что российские войска применили три противокорабельных ракеты "Оникс". Жертв, к счастью, нет. Также в военной администрации напомнили о запрете снимать пролеты ракет или поражение целей.
Ситуация в Украине
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Херсонщину более 60 раз. Гасили из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Более того, над областью было сбито 4 БПЛА. В результате обстрелов три мирных жителя получили ранения.
Были атаки дронами. В частности, российские дроны-камикадзе летели в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Около 22 часов в Киеве, Киевской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога. В сети появилась информация, что дроны-камикадзе летят в направлении Киева.
Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.
Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.