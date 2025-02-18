Перша леді відвідала дітей з Одещини в Анкарі

Олена Зеленська з дітьми з Одещини. Фото: Олена Зеленська

Перші леді України — Олена Зеленська і Туреччини — Еміне Ердоган відвідали в Анкарі дитячий будинок, де розмістили евакуйованих дітей з інвалідністю із Одеси. Малих вивезли зі спеціалізованого психоневрологічного будинку дитини № 3 "Сонечко".

Про це повідомила Олена Зеленська.

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Реабілітація дітей

Турецька сторона на власний кошт створила "Будинок дитини": облаштувала комфортні класи для навчання та розвитку, спальні, повністю забезпечили медичною допомогою та реабілітацією. Для 24 дітей вже знайшли опікунів на батьківщині, проте 10 малеч ще знаходяться в Анкарі. Більшість з них проходять курс лікування, а деяким навіть роблять хірургічні операції.

"Вдячна Туреччині та особисто пані Еміне за безпеку та прийом для цих дітей. Такою є дієва допомога." — пише Олена Зеленська.

Олена Зеленська з дітьми з Одещини. Фото: Олена Зеленська

Нагадаємо, нещодавно ми писали про карантин у школах Одещини. А також про жінку, яка допомагала Росії вивозити дітей.