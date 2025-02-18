Первая леди посетила детей из Одесской области в Анкаре

Елена Зеленская с детьми из Одесской области. Фото: Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди Турции Эмине Эрдоган посетили в Анкаре детский дом, где разместили эвакуированных из Одессы детей с инвалидностью. Малышей вывезли из специализированного психоневрологического дома ребенка № 3 "Солнышко".

Об этом сообщила Елена Зеленская.

Читайте также:

Реабилитация детей

Турецкая сторона за свой счет создала "Дом ребенка": обустроила комфортные классы для обучения и развития, спальни, полностью обеспечили медицинской помощью и реабилитацией. Для 24 детей уже нашли опекунов на родине, однако 10 малышей еще находятся в Анкаре. Большинство из них проходят курс лечения, а некоторым даже делают хирургические операции.

"Благодарна Турции и лично госпоже Эмине за безопасность и прием для этих детей. Такова действенная помощь. " — пишет Елена Зеленская.

Елена Зеленская с детьми из Одесской области. Фото: Елена Зеленская

Напомним, недавно мы писали о карантине в школах Одесской области. А также о женщине, которая помогала России вывозить детей.