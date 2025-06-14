Яка температура води у Чорному морі сьогодні, 14 червня в Одесі - прогноз погоди від синоптиків Гідрометцентру

Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у суботу 14 червня, в Одесі очікується хмарна погода та дощі. Температура води на кілька градусів стала холоднішою, тому купатися у морі треба обережно, аби не застудитися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 14 червня стала на кілька градусів холоднішою — вона опустилася з 20°С до 17-18°С. Крім того, місто можуть накрити дощі. Це бажано врахувати відпочивальникам, які планують купання у морі.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, вдень навіть обіцяють короткочасний дощ. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Повітря вночі сягатиме +14...+16 °C, але пізніше потеплішає до +21...+23 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність із дощем, а місцями — і з грозою. Вітер завтра буде північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +11...+16 °C, а вдень — від +20 °C до +25 °C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

Погода на Одещині. Фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.